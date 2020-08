Κόσμος

Σάλενμπεργκ: η στάση της Τουρκίας πρέπει να κινητοποιήσει όλη την Ευρώπη

Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών είχε σήμερα στη Βιέννη συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

Τη σαφέστατη θέση ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας παραβιάζουν διεθνείς νόμους και ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει "πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα και την Κύπρο", διατυπώνει σε μήνυμα του μέσω Twitter, ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Ο κ. Σάλενμπεργκ είχε σήμερα στη Βιέννη συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, που το απόγευμα συναντήθηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, στον οποίο ανέπτυξε την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Τουρκία κλιμακώνει την παραβατική της συμπεριφορά, επιδιώκοντας την επιβολή τετελεσμένων.

Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει «πολύ ανήσυχος και σε κατάσταση συναγερμού», ήδη κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο το μεσημέρι, τονίζοντας ότι «η κατάσταση είναι επικίνδυνη και μπορεί να κλιμακωθεί», και ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ), ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, είχε τονίσει πως οι επικίνδυνες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητικές. Ασκώντας κριτική στην στάση της Τουρκίας, επισήμανε ότι «η τουρκική πολιτική - μεταξύ άλλων στη Λιβύη και στη Συρία - όπως επίσης πρόσφατα η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, θα πρέπει να μας κινητοποιήσει στην Ευρώπη σε αλλαγή σκέψης. Για το λόγο αυτό, η Αυστρία συνεχίζει να ζητά την διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία».