Αθλητικά

Κορονοϊός - Μπαρτσελόνα: θετικός ο Ουμτιτί

Ο Γάλλος αμυντικός της Μπαρτσελόνα βρέθηκε θετικός σε τεστ και τέθηκε σε καραντίνα.

Θύμα του κορονοϊού έπεσε και ο Σαμουέλ Ουμτιτί.

Ο Γάλλος αμυντικός της Μπαρτσελόνα, που είχε αποκλειστεί από την αποστολή για το Final 8 Champions League, βρέθηκε θετικός σε τεστ και τέθηκε σε καραντίνα.

Είναι ασυμπτωματικός και ξεκίνησε άμεσα η ιχνηλάτηση των επαφών του για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διασπορά του ιού.