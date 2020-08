Αθλητικά

ΠΑΟΚ: επισημοποίησε την απόκτηση Νινούα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 21χρονος Γεωργιανός χαφ, αρχηγός μέχρι πρότινος της Ντιναμό Τιφλίδας, βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη...

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Νίκα Νινούα. Ο 21χρονος Γεωργιανός χαφ, αρχηγός μέχρι πρότινος της Ντιναμό Τιφλίδας, ο οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Θεσσαλονίκη, δεσμεύτηκε με τετραετούς διάρκειας συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο».

Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του γνωστοποιώντας, ακόμη, πως επέλεξε να φοράει στην ομάδα τη φανέλα με το νούμερο 32. Ο Νινούα γεννήθηκε στην Τιφλίδα στις 22 Ιουνίου του 1999. Από μικρή ηλικία ξεχώρισε με το ταλέντο του και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ντιναμό, ενώ παράλληλα από το 2014 έγινε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του.

Το Νοέμβριο του 2016 πήρε... προαγωγή στην πρώτη ομάδα, στην οποία άρχισε σταδιακά να βρίσκει ρόλο. Έκανε το ντεμπούτο του σχετικά άμεσα και μέχρι το τέλος εκείνης της σεζόν έγραψε 18 συμμετοχές. Στις 17 Ιουνίου 2017 σκόραρε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σταδιακά μετατράπηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και – παρά το νεαρό της ηλικίας του – έφτασε μέχρι και στο σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο. Τη σεζόν 2018-19 ήρθε το αγωνιστικό του ξέσπασμα, όταν σε 37 παιχνίδια πέτυχε οκτώ γκολ και μοίρασε 11 ασίστ. Συνολικά, με τη φανέλα της Ντιναμό Τιφλίδας αγωνίστηκε σε 95 αγώνες, έχοντας 14 γκολ και 15 ασίστ. Πανηγύρισε την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Γεωργίας, ενώ σε επίπεδο εθνικών ομάδων έγινε βασικό στέλεχος της Γεωργίας Κ21.