Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επισήμως σε ανάδρομη τροχιά μπαίνει ο Ουρανός στον Ταύρο, για να μας βάλει σε σκέψεις σχετικά με τις αλλαγές που κάναμε στη διάρκεια του 2020, αλλά και κάποιους πειραματισμούς μας...

ΚΡΙΟΣ

“Είναι φοβερό! Είναι τρομερό! Είναι πάρα πολύ ωραίο!” για να δανειστώ τη γνωστή ατάκα του Βλάση Μπονάτσου και να σας περιγράψω με λίγα λόγια το πως μπορεί να είναι για εσένα το τριήμερο του δεκαπενταύγουστου. Μπορεί να είναι και σκέτο τρομερό, όμως μπορεί να είναι και πάρα πολύ ωραίο, κι έτσι θα είναι δηλαδή για τους περισσότερους εκπροσώπους του ζωδίου, αφού το τρίγωνο του Ήλιου με τον Άρη βγάζει από μέσα σου όλη τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση για να πετύχεις από απλά πράγματα μέχρι και τους πιο σημαντικούς στόχους σου. Α! Και φυσικά στα ερωτικά η φάση είναι “τώρα ή ποτέ”.

ΤΑΥΡΟΣ

Ευκαιρία να κλείσεις τους λογαριασμούς σου με το παρελθόν, αλλά και με καταστάσεις του παρόντος που ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις τη συναισθηματική κάλυψη που έχεις ανάγκη. Άνοιξε τα μάτια σου και δες ότι χάνεις χρόνο απ’ τη ζωή σου όντας προσκολλημένος σε ανθρώπους, δουλειές και συνήθειες που σε κρατούν εγκλωβισμένο και δε σε αφήνουν να απολαύσεις όσα σου προσφέρει απλόχερα η ζωή. Αλήθεια, πιστεύεις αξίζεις κάτι τέτοιο;

ΔΙΔΥΜΟΙ

Τα μάτια σου ανοιχτά και όλες οι αισθήσεις σε εγρήγορση αυτές τις μέρες, αφού το τρίγωνο του Ήλιου με τον Άρη μπορεί να αποδειχτεί άκρως ευεργετικό. Νέες γνωριμίες, φλερτ, έρωτες, όλα πιθανά με τον “πατέρα της λίμπιντο” να υποδέχεται την ζωτική ηλιακή ενέργεια. Οι άνθρωποι που θα μπουν αυτές τις μέρες στη ζωή σου θα σου δώσουν την ευκαιρία να γυρίσεις σελίδα στη ζωή σου. Αυτή η νέα σελίδα είναι λευκή και περιμένει από σένα να γράψεις το καλύτερο σενάριο. Το έχεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Κι ενώ όλοι βρίσκονται σε διακοπές εσύ είσαι αποφασισμένος να εκμεταλλευτείς τη συγκυρία και να τους πιάσεις στον ύπνο βρίσκοντας τρόπους να προωθήσεις τα επαγγελματικά σου σχέδια, στρατηγική η οποία μπορεί να αποδειχτεί πολύ έξυπνη και εξαιρετικά προσοδοφόρα. Όμως επειδή οι μέρες είναι πολύ ερωτικές προσπάθησε να μη βγεις εκτός κλίματος. Ειδικά αν βρίσκεσαι σε σχέση μάλλον έχει έρθει ο καιρός να σκεφτείς το βήμα παρακάτω, ενώ οι αδέσμευτοι του ζωδίου φαίνεται να παίρνετε λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα.

ΛΕΩΝ

Αυτό το υπέροχο τρίγωνο του Ήλιου με τον Άρη έρχεται να βάλει πάνω στις ράγες τα όνειρα και τις επιδιώξεις σου για το μέλλον. Πρόκειται για πολύ ευνοϊκές ημέρες για νέα ξεκινήματα στα οποία ποντάρεις πολλά και είναι ικανά να μετασχηματίσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη ζωή σου. Προφανώς και το σενάριο ενός γάμου ή ενός παιδιού είναι στα πολύ πιθανά σενάρια αυτών των ημερών, όμως κι αν θέλετις να προχωρήσεις σε κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή οποιαδήποτε άλλη νομική κίνηση μέχρι και την Τετάρτη θα έχεις τις ευλογίες του σύμπαντος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το τρίγωνο του Ήλιου με τον Άρη αποτελεί μια σανίδα σωτηρίας για εσένα και αν έχεις πιεστεί πολύ το τελευταίο διάστημα σίγουρα θα καταλάβεις πιο εύκολα για τι πράγμα μιλάω. Σε κάθε περίπτωση τα γεγονότα έρχονται να σου ανοίξουν τα μάτια και να προλάβουν τυχόν λάθη στα οποία ήσουν έτοιμος να υποπέσεις. Κάποιες επιλογές πρέπει να επανεξεταστούν, γιατί καλό το ρίσκο, αλλά άλλο το τζογάρω €50 στο καζίνο και άλλο κάνω άλμα στο κενό.

ΖΥΓΟΣ

Ανάσα! Ναι, αυτό εδώ το τριήμερο έχει αυτή την ανάσα που περίμενες πως και πως να πάρεις. Οι εξελίξεις στην προσωπική σου ζωή θα είναι καταιγιστικές και ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα ανυπόμονα. Μην κάνεις το λάθος να τον αφήσεις να περιμένει, επειδή εσύ θες να κάθεσαι κάτω απ’ το air-condition και να υφαίνεις αργαλιό, γιατί δεν το ‘χει σε τίποτα να σε αφήσει στα δόντια των άλλων μνηστήρων και να την κάνει για το νησί της Κίρκης. Κι εσύ θες ποιότητα σε αυτή τη φάση, τι να σου κάνει η ποσότητα…;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Δουλειές με φούντες έχουν για σένα αυτές εδώ οι μέρες, αφού πώς να το κάνουμε, κάποιος πρέπει να δουλέψει για να μπορέσουμε να διακοπάρουμε οι υπόλοιποι. Όμως πρόσεξε λίγο αυτό το κομμάτι που λίγο έως πολύ πάντα σου ξεφεύγει και τα θαλασσώνεις ρε παιδί μου… Το πάθος… Λίγο με ρέγουλα που λένε, όλοι θα πάρουνε, δε χρειάζεται να γίνεις χίλια κομμάτια. Και δεν αστειεύομαι, καλό-καλό αυτό το τρίγωνο Ήλιου/Άρη, αλλά έχει και ατυχήματα στο μενού.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Από τις 28 Σεπτέμβρη του ‘18 είχαμε να δούμε τρίγωνο Ήλιου/Άρη, ακούς; Απ’ το ‘18… Κοίτα μην ακούσω ότι το άφησες να σου φύγει έτσι μέσα από τα χέρια σου, αλίμονο σου! Μιλάμε για την απόλυτα δημιουργική, ερωτική, φανταστική όψη του καλοκαιριού η οποία σου φτιάχνει τη διάθεση και σου ανοίγει νέους δρόμους σε ερωτικά, εργασιακά και ό,τι άλλο θες. Στα “ό,τι άλλο” μπορείς να βάλεις και το ενδεχόμενο ενός απογόνου. Επίσης, παρεξηγήσεις και άλλες ταλαίπωρες καταστάσεις δε χωρούν, είτε τις λύνεις, είτε δεν ασχολείσαι καθόλου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ε τώρα μη μου πεις ότι θες να απομονωθείς από τους πάντες και τα πάντα, να κλείσεις το κινητό και να μην μπορούμε να σε βρούμε. Όχι ότι δεν καταλαβαίνω την κούραση σου, αλλά με τον Άρη να είναι εκεί που είναι ησυχία δεν πρόκειται να βρεις. Καλύτερα λοιπόν να επιλέξεις μια πιο ρεαλιστική λύση, που σημαίνει ότι έστω και, σε μικρό θες; μικρό...κύκλο θα περάσεις αυτό το υπέροχο τριήμερο. Α! Κι αν πας στο χωριό είναι καλή ευκαιρία να ρυθμίσεις κι εκείνα τα χωράφια που λέγαμε…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μπορείς να αφήσεις και έναν άνθρωπο εκτός του friend-zone σου; Ή αν το προτιμάς ελληνικά του “φιλικού σου κύκλου”. Υπάρχει και το σεξ κι από πότε κάποιοι από εσάς το ενοχοποίησαν έτσι, δεν το κατάλαβα ποτέ. Δεν υπάρχει σε όλα η διαδικασία “κουπόνι-στυλό-ταμείο”, γιατί κάπως έτσι καταλήγεις συνέχεια κουβά. Βγες για αρχή απ’ τον κουβά, σενιαρίσου και τώρα με αυτό το τρίγωνο Ήλιου/Άρη βγες μπροστά και παίξε μπάλα με τόλμη. Δεν είναι ότι σώνει και ντε θα τα “κονομίσεις”, αλλά πίστεψε με, ταμείο θα φτάσεις.

ΙΧΘΥΕΣ

Στόχος είναι τα λεφτά ψαράκια μου! Γιατί καλός ο έρωτας, η φιλοσοφία, η τέχνη, οι διακοπές και όλα αυτά τα πολύ ωραία, αλλά το ζητούμενο στα μισά του μήνα είναι πως τον επόμενο μήνα δε θα νιώθεις αυτόν τον κόμπο στο λαιμό που όσο και να ξεροβήχεις, αυτός παραμένει εκεί, ασυγκίνητος. Κι όμως, τα νέα είναι καλά! Ναι! Γιατί εδέησε το σύμπαν και μετά από δύο χρόνια μας ξαναέδωσε ένα τρίγωνο Ήλιου/Άρη που σε βοηθάει να βρεις λύσεις και απαντήσεις στα δυσεπίλυτα ως τώρα οικονομικά σου προβλήματα.

Πηγή: astrologos.gr