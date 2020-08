Κοινωνία

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές (χάρτης)

"Επί ποδός" για φωτιές τον Δεκαπενταύγουστο. Δείτε τον χάρτη της ΓΓΠΠ.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Δείτε τον χάρτη: