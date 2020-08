Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την εξέλιξη της πανδημίας

Ο στόχος είναι να παραμείνουμε όρθιοι και να μη χρειαστεί να πάρουμε μέτρα ολέθρια για την οικονομία, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Χαρδαλιάς.

Τα επόμενα 24ωρα, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, τόνισε το βράδυ της Παρασκευής με ανάρτησή του στο Facebook ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι «θα είναι και εκείνες που θα κρίνουν την πορεία και έκβαση των πραγμάτων σε αυτή τη φάση της εξέλιξης της πανδημίας, της μάχης μας με τον αόρατο εχθρό».

Όπως υπογράμμισε «το μήνυμα, το ζητούμενο, ο στόχος είναι ένας: να παραμείνουμε υγιείς και να μη χρειαστεί να πάρουμε μέτρα τα οποία θα είναι ολέθρια για την οικονομία μας, για τις επιχειρήσεις μας, τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας».

«Ας είναι ξεκάθαρο. Αν ο καθένας και η κάθε μία από εμάς από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες φοράει τη μάσκα του και κρατάει τις αποστάσεις, αν όσοι ειδικά επιστρέψουν από τις διακοπές μείνουν μακριά από τους ανθρώπους που μπορεί να κινδυνεύσουν τηρώντας τα προστατευτικά μέτρα, αν ο καθένας μας αποφύγει συγχρωτισμούς και χαλαρώσει, ξεκουραστεί, διασκεδάσει τηρώντας τα προστατευτικά μέτρα, τότε και μόνο τότε θα έχουμε κερδίσει και αυτή τη μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχές του για τη σημερινή ημέρα.