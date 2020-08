Πολιτική

Τουρκική προκλητικότητα: ανησυχούν Τραμπ και Μακρόν

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας «εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αυξημένη ένταση μεταξύ Ελλάδας και της Τουρκίας».

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν "εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αυξημένη ένταση μεταξύ Ελλάδας και της Τουρκίας, χωρών συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ " κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Εν μέσω της έντασης αναφορικά με τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα δήλωσε χθες πως η Γαλλία θα πρέπει να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, μετά τα γυμνάσια που πραγματοποίησε το γαλλικό ναυτικό με ελληνικές δυνάμεις στην ίδια περιοχή την περασμένη Πέμπτη.