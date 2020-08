Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: δεν βάζει “φρένο” η πανδημία

Εκατοντάδες θάνατοι και χιλιάδες κρούσματα συνεχίζουν να καταγράφονται καθημερινά στο Μεξικό.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες 5.618 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού και 615 επιπλέον θανάτους, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα σε 511.369 και τους θανάτους σε 55.908.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανώς σημαντικά υψηλότερος από αυτόν των επιβεβαιωμένων.