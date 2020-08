Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξαπλώνεται ραγδαία η πανδημία στην Λατινική Αμερική

Η Λατινική Αμερική έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία σε όλο τον κόσμο.

Με γοργούς ρυθμούς εξαπλώνεται ο κορονοϊός στη Λατινική Αμερική, με αποτέλεσμα να έχει γίνει η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία σε όλο τον κόσμο.

Την Παρασκευή, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έσπασαν το φράγμα των έξι εκατομμυρίων και συνεχίζουν να έχουν αυξητικές τάσεις, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, καθώς οι περισσότερες χώρες της περιοχής αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού.

Η περιοχή, η οποία καταγράφει κατά μέσο όρο καθημερινά περισσότερες από 86.000 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες επτά ημέρες και τουλάχιστον 2.600 θανάτους από COVID-19, έφθασε τα 6.000.005 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης και τους 237.360 θανάτους έως χθες βράδυ.

Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού κρουσμάτων στον κόσμο και ένα παρόμοιο ποσοστό των καταγεγραμμένων θανάτων από την πανδημία.

Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, το περιφερειακό σκέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα για μια αύξηση άλλων ασθενειών λόγω του κορεσμού των υπηρεσιών υγείας και της αναστολής συνηθισμένων εκστρατειών εμβολιασμού ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε τον Ιούνιο συρρίκνωση της οικονομίας της περιοχής κατά 9,4% φέτος.

Η πιο πληγείσα χώρα της περιοχής είναι η Βραζιλία, η οποία έχει τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 15% του συνολικού αριθμού παγκοσμίως.

Το Περού και η Χιλή έχουν επίσης τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων παγκοσμίως ανά 100.000 κατοίκους, των χωρών με περισσότερα από 100.000 κρούσματα.

Τα κρούσματα έφθασαν από τα πέντε στα έξι εκατομμύρια μέσα σε 11 ημέρες, μία ημέρα λιγότερη απ’ ό,τι χρειάστηκε για να φθάσουν από τα τέσσερα στα πέντε εκατομμύρια.