ΟΑΕΔ: Αυξημένο το ενδιαφέρον των εργοδοτών για τα νέα προγράμματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Tα προγράμματα απασχόλησης παρέχουν ενισχυμένα κίνητρα, που τα καθιστούν πιο ελκυστικά προς τους εργοδότες.

Αυξημένο ενδιαφέρον των εργοδοτών για τα νέα βελτιωμένα προγράμματα απασχόλησης καταγράφει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), επισημαίνοντας ότι η επιδότηση της εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για τον Οργανισμό. Πρόσφατα, η διοίκηση του ΟΑΕΔ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με συνολικά 130.000 νέες θέσεις εργασίας, που έχει αρχίσει να υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ήδη, από τα μέσα Ιουλίου, ο Οργανισμός έχει ενεργοποιήσει πέντε προγράμματα, με συνολικά 29.500 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων και στοχευμένων δράσεων για την ανάσχεση της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την οικονομία και την κοινωνία, τα προγράμματα παρέχουν ενισχυμένα κίνητρα, που τα καθιστούν πιο ελκυστικά προς τους εργοδότες, αποσκοπώντας στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση και στη μέγιστη απορροφητικότητα.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα από τις 15 έως τις 22 Ιουλίου, «άνοιξαν» για αιτήσεις τα παρακάτω προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 383.000.000 ευρώ, που καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ:

- Το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών διαθέτει 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαία.

- Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω διαθέτει 8.300 νέες θέσεις εργασίας, με 75% επιδότηση (έως 800 ευρώ μηνιαία) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαία.

- Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών διαθέτει 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για ανέργους οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαία.

- Το νέο πρόγραμμα πτυχιούχων ανέργων 22-29 ετών διαθέτει 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαία.

- Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις εργασίας σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 700 ευρώ στα 800 ευρώ μηνιαία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Ο ΟΑΕΔ σημειώνει ότι, επιπλέον των αυξημένων ποσοστών και ποσών επιδότησης, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις απασχόλησης, μετά το τέλος των προγραμμάτων, που λειτουργούσαν ως αντικίνητρα για προσλήψεις, έχουν απλουστευθεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής και έχει επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης και πρόσληψης. Επίσης, στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Τα πρώτα στοιχεία από τις αιτήσεις εργοδοτών για ένταξη στα προγράμματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς ο αριθμός των θέσεων που ζητούνται ξεπερνά κατά πολύ τις εκτιμήσεις, έχοντας ήδη καλύψει το 1/3 των σχεδόν 30.000 διαθέσιμων θέσεων. Ο ΟΑΕΔ αναφέρει ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας στην παρούσα συγκυρία, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, η ανταπόκριση των εργοδοτών στα νέα βελτιωμένα προγράμματα είναι πολύ ικανοποιητική, δίνοντας την ένδειξη πως ο επανασχεδιασμός καθιστά τα προγράμματα πιο ελκυστικά.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων από τις 15-22 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου διαμορφώθηκε ως εξής:

Προγράμματα:

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω

Διαθέσιμες θέσεις: 8.300

Αιτούμενες θέσεις: 6.050

Ποσοστό: 73%

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών

Διαθέσιμες θέσεις: 8.000

Αιτούμενες θέσεις: 2.239

Ποσοστό: 28%

Πρόγραμμα πτυχιούχων ανέργων 22-29 ετών

Διαθέσιμες θέσεις: 3.500

Αιτούμενες θέσεις: 950

Ποσοστό: 27%

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Διαθέσιμες θέσεις: 1.200

Αιτούμενες θέσεις: 141

Ποσοστό: 12%

Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών

Διαθέσιμες θέσεις: 8.500

Αιτούμενες θέσεις: 775

Ποσοστό: 9%

Σύνολο

Διαθέσιμες θέσεις: 29.500

Αιτούμενες θέσεις: 10.014

Ποσοστό: 34%

Ο ΟΑΕΔ διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, που παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό αιτήσεων, απευθύνεται κυρίως σε δήμους και Περιφέρειες, που, αυτό το διάστημα, συμμετέχουν και στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 36.500 θέσεων, που, επίσης, στοχεύει στους μακροχρόνια ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας.

Τονίζει δε ότι πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο είναι και η υπερκάλυψη των 1.600 θέσεων στα δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο, μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις έκλεισαν στις 4 Αυγούστου, καθώς ξεπέρασαν κατά 20% τις προσφερόμενες θέσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (1.100 θέσεις) και Ηπείρου (500 θέσεις), που ανακοινώθηκαν στις 17 και 19 Ιουνίου, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή εντολών κενών θέσεων από τους εργοδότες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Με αφορμή την ικανοποιητική πορεία των αιτήσεων για τα νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Ο νέος ΟΑΕΔ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, προσφέροντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για ανέργους με μεγαλύτερη επιδότηση, απλουστευμένες προϋποθέσεις και όρους, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες. Τα πρώτα στοιχεία της αυξημένης ζήτησης δείχνουν πως οι εργοδότες ανταποκρίνονται στα ενισχυμένα κίνητρα και στα πιο ελκυστικά προγράμματα, που σχεδιάσαμε, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, που επικρατούν. Εμείς έχουμε ως προτεραιότητα να παράγουμε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με υψηλή απορροφητικότητα, ώστε να βοηθήσουμε αφενός μεν τους ανέργους να εργαστούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης αφετέρου δε τους εργοδότες να προσλάβουν εργαζόμενους. Καλούμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ και εμείς θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις δράσεις και παρεμβάσεις μας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας».