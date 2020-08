Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: η μεγαλύτερη ήττα της σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Οι Καταλανοί γνώρισαν την «απόλυτη ταπείνωση» στο αγώνα με την Μπάγερν για το Champions League.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την απόλυτη ταπείνωση και ηττήθηκε με 8-2 από την Μπάγερν Μονάχου. Όπως είναι φυσικό η έκταση του σκορ έκανε το γύρο του κόσμου. Οι Καταλανοί στα γήπεδα της Πορτογαλίας υπέστησαν τη μεγαλύτερη ήττα στην Ιστορία τους σε Ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η Μπαρτσελόνα από το 1955 έχει συμμετάσχει σε 552 παιχνίδια και ουδέποτε είχε δεχτεί τόσα πολλά τέρματα. Η μεγαλύτερη ήττα μέχρι χθες ήταν αυτή απέναντι στη Βαλένθια τη σεζόν 1961-62 στο Κύπελλο Εκθέσεων με 6-2.

Οι «μπλαουγκράνα» που δεν είχαν χάσει ποτέ με περισσότερα από 4 γκολ διαφορά τη σεζόν 1980-81 είχαν ηττηθεί από την Κολωνία με 4-0.

Η επόμενη βαριά ήττα των Καταλανών είχε ελληνικό στοιχείο. Στο τελικό του ΟΑΚΑ το 1994 η Μίλαν είχε επικρατήσει με 4-0 και είχε κατακτήσει το Champions League.

Τη σεζόν 1997-98 η Ντιναμό Κιέβου είχε νικήσει με το ίδιο σκορ, όπως επίσης με 4-0 είχαν επιβληθεί και οι Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ.