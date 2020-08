Υγεία - Περιβάλλον

Κένυα: υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των ελεφάντων

Χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας.

Ο αριθμός των ελεφάντων στην Κένυα υπερδιπλασιάστηκε από το 1989 μέχρι το 2018, χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Το 1989 στην Κένυα ζούσαν μόνο 16.000 παχύδερμα, ενώ σήμερα, ο αριθμός τους φτάνει τις 34.000, είπε ο υπουργός Νατζίμπ Μπαλάλα. «Την τελευταία διετία καταφέραμε να σταματήσουμε τη λαθροθηρία σ’ αυτήν τη χώρα», είπε στους δημοσιογράφους, σε επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.

Από τις αρχές του έτους έχουν σκοτωθεί από λαθροκυνηγούς μόνο 7 ελέφαντες, από 34 το 2019 και 80 το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι το 2016 ο πρόεδρος Ουχούρου Κενιάτα έκαψε χιλιάδες χαυλιόδοντες ελεφάντων και κέρατα ρινόκερων, καταστρέφοντας έτσι ένα απόθεμα που άξιζε μια περιουσία για τους λαθρεμπόρους και στέλνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει το εμπόριο άγριων ζώων.