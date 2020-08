Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: Χωρισμένη στα δύο η Ελλάδα – Με ζέστη και... κακοκαιρία

Πού θα είναι καλοκαίρι και σε ποιες περιοχές θα χειμωνιάσει.

Τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπους σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Τα φαινόμενα, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από πολύ ενισχυμένους ανέμους και ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις, αργά το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, ωστόσο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 37 βαθμούς.

