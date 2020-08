Πολιτική

Μητσοτάκης: ο φετινός Δεκαπενταύγουστος μας βρίσκει ενωμένους όσο ποτέ

Με αναφορές στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην ανάγκη τήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, επισκέφθηκαν σήμερα την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στο Ακρωτήρι, όπου προσκύνησαν για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο Πρωθυπουργός, σε μήνυμα του για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αναφέρει ότι «ο φετινός Δεκαπενταύγουστος μας βρίσκει όλους σε φυσική απόσταση μεταξύ μας. Όμως, ενωμένους όσο ποτέ. Γι’ αυτό και τον υποδεχόμαστε μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά: Φοράμε τη μάσκα μας. Δεν συνωστιζόμαστε. Και τηρούμε τις οδηγίες των γιατρών και της Πολιτείας. Γιορτάζουμε την Παναγία, προστατεύοντας την ζωή μας και την υγεία του διπλανού μας.

Καθώς τιμούμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, οι Ένοπλες Δυνάμεις υπερασπίζονται τα εθνικά μας δίκαια. Και, δίπλα στην κοινωνία, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αγρυπνούν για τη δική μας ασφάλεια. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη.

Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υπερβαίνουμε τις δυσκολίες. Και δίνουμε, με πειθαρχία και σοβαρότητα, την μάχη να μείνουμε υγιείς στον δρόμο της προόδου. Επιστρέφουμε και προσέχουμε! Γιατί μας περιμένει ένα απαιτητικό φθινόπωρο. Που όμως είναι στο χέρι μας να το μετατρέψουμε σε άνοιξη ευημερίας. Σε αφετηρία μιας νέας εποχής ελπίδας για ολόκληρη τη χώρα.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλους. Με υγεία, δύναμη και ευθύνη!».

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια, θα επισκεφθεί την 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Αεροπορική Βάση της Σούδας, όπου θα συνομιλήσει με τους πιλότους που βρίσκονται σε ετοιμότητα.