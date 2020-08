Πολιτική

Γεννηματά: Το μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σημερινή γιορτή βρίσκει τον Ελληνισμό να παλεύει σε τόσα μέτωπα, αλλά θα αντέξουμε, τονίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

«Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο… γράφει ο ποιητής. Παναγία, μάνα, Ελλάδα. Η σημερινή γιορτή βρίσκει τον Ελληνισμό να παλεύει σε τόσα μέτωπα, αλλά θα αντέξουμε. Η μητρική αγκαλιά δίνει δύναμη, ελπίδα, αισιοδοξία. Εμψυχώνει και γαληνεύει» αναφέρει στο μήνυμά της για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., Φώφη Γεννηματά.

«Αυτές τις ώρες η σκέψη μας είναι στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε όλους εκείνους που δοκιμάζονται σκληρά και στους νέους που αγωνιούν για το αυτονόητο, να ζήσουν ελεύθερα και καλύτερα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά» συμπληρώνει στο μήνυμά της η κ. Γεννηματά.