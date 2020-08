Τοπικά Νέα

Απίστευτο: Παπάς καλούσε τους πιστούς να μην φοράνε μάσκες

Ιερέας μέσω... Facebook ζητούσε από τους πολίτες να μην φορέσουν μάσκες για τον Δεκαπενταύγουστο.

Συνελήφθη στην Κάλυμνο παπάς που προέτρεπε τους πιστούς μέσω Facebook να μην φορέσουν μάσκες τον Δεκαπενταύγουστο, έπειτα από καταγγελία πολίτη.

Ειδικότερα, ο ιερέας στην ανάρτησή του ανέφερε: «ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΡΈΣΕΙ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΊΑ ΜΑΣ !!! ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΌΚΟ. Η ΜΗΤΈΡΑ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΜΑΣ. ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗ ΠΊΣΤΗ ΜΑΣ !!! ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΣΠΑΣΤΕΙ. ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ. Σε αγαπάμε Παναγία μου, και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά σου, θα σου δώσουμε αυτή τη χαρά !!! ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΈΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣΚΑ».