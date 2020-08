Κοινωνία

Μοιραία βόλτα με “γουρούνα” για ζευγάρι

Μία ακόμα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο. Νεκρός ο άνδρας.

Μία ακόμα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτη, καθώς ένας άντρας άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν χθες στις 18:30 το απόγευμα στα Μάλια όταν η «γουρούνα» που οδηγούσε ένας 48χρονος Γερμανός με συνεπιβάτισσα τη 47χρονη σύζυγό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες, ξέφυγε της πορείας της και ανετράπη.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε σπεύσει άμεσα στο σημείο και οι διασώστες μετέφεραν το αντρόγυνο στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος 48χρονος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ όπου σήμερα τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα και 47χρονη σύζυγός του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τις τελευταίες πληροφορίες ν’ αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Πηγή: cretapost.gr.