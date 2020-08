Πολιτική

Μητσοτάκης από Σούδα - Το μήνυμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας

Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, έστειλε ο πρωθυπουργός από την Σούδα, όπου επισκέφθηκε την 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη. Και αυτό αποδείχθηκε έμπρακτα στο πεδίο τις τελευταίες μέρες» είπε ο πρωθυπουργός σε συνομιλία που είχε με τους χειριστές και το τεχνικό προσωπικό της Βάσης.

Ο πρωθυπουργός τέλος, αναφέρθηκε στη σημερινή εορτή και τόνισε στο προσωπικό της Βάσης ότι «αισθάνθηκα την ανάγκη να βρεθώ μαζί σας σήμερα, ημέρα συμβολική για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία».



Νωρίτερα ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στο Ακρωτήρι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και τον γιο του, Κωνσταντίνο, όπου και προσκύνησαν για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.