Σεισμός στην Κυλλήνη

Νέα σεισμική δόνηση στην Κυλλήνη. Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές του Ηλείας.

Ακόμα ένας σεισμός έγινε αισθητός, σήμερα το μεσημέρι, στην Κυλλήνη και σε άλλες περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:45, είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα, νοτιοδυτικά της Αμαλιάδας, κοντά στο Αρκούδι, και δίπλα στην Κυλλήνη.