Κοινωνία

Θρίλερ με την εξαφάνιση 15χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Η 15χρονη Κωσναντίνα Σωτηροπούλου εξαφανίστηκε απο τη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του "Χαμόγελου του παιδιού" ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την υγεία της σε κίνδυνο.

Η Κωνσταντίνα έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια, κανονικό ύψος και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς, άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και ψηλές κάλτσες με φράουλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.