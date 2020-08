Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόρφωση: Αυτό είναι το μήνυμα από το 112 για τη φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την προειδοποίηση που έφτασε στα κινητά... Οδηγίες κι από την Περιφέρεια.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Μεταμόρφωση, με το 112 να ενεργοποιείται για να προειδοποιήσει τους πολίτες.

«Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Αποφύγετε τις μετακινήσεις. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή σας, επικίνδυνοι καπνοί. Η εισπνοή καπνού μπορεί να είναι επικίνδυνη», αναφέρει το μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οδηγίες κι από την Περιφέρεια

Οδηγίες προς τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όπου από το πρωί μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών, εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, για την καλύτερη προστασία της υγείας τους.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, οι πολίτες παρακαλούνται:

1. Nα αποφεύγουν την έκθεσή τους στη ροή και στα ρεύματα του καπνού, προκειμένου να προστατευθούν από τις συνέπειες των αναθυμιάσεων

2. Εφόσον αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή άλλα συναφή προβλήματα υγείας να επικοινωνούν άμεσα με το θεράποντα ιατρό τους

3. Να διατηρούν ερμητικά κλειστά πόρτες, παράθυρα και τυχόν αλλά ανοίγματα των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.

4. Να παραμένουν σε ανοιχτούς ή αεριζόμενους χώρους που δεν επηρεάζονται από το συμβάν και τις συνέπειές του.

5. Να προβαίνουν σε καλό αερισμό κάθε χώρου ή εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούν μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα με εντολή του Περιφερειάρχη οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας θα προχωρήσουν άμεσα στη διενέργεια ελέγχου στην περιοχή, προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας.

Στο μεταξύ, σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών, στην Μεταμόρφωση. Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη, στην περιοχή μετέβησαν άμεσα 6 υδροφόρες της Περιφέρειας, οι οποίες συνδράμουν την Πυροσβεστική στο έργο της κατάσβεσης. Στην περιοχή βρίσκεται και η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη.