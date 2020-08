Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: η Παναγία είναι η πραγματική μάνα μας

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το δικό του μήνυμα για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Χρυσοσπηλιώτισσα Αιόλου.

«Έχουμε καθήκον να ψάξουμε πόσες φορές γινόμαστε σαν την Εύα και πόσες σαν την Θεοτόκο. Εύχομαι η Παναγία να είναι αυτή που κυριαρχεί μέσα μας και θα μας ενισχύει, γιατί είναι η πραγματική μάνα του καθενός από εμάς».

Κατά το κήρυγμά του, ο προκαθήμενος της ελληνικής εκκλησίας υποστήριξε ότι «αν είχαμε τη δυνατότητα να απλώσουμε τα φτερά της φαντασίας μας όπου υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί, θα βλέπαμε αναρίθμητους ανθρώπους να ανεβαίνουν βουνά για να βρουν προσκυνήματα που είναι αφιερωμένα στην Παναγία μας, για να την υμνήσουν, να την δοξολογήσουν».

Μάλιστα, επεσήμανε ότι «οι πατέρες της Εκκλησίας όταν σκέφτονται και συλλογίζονται τι προσέφερε στον κόσμο η Παναγία μας και στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, παίρνουν ένα άλλο πρόσωπο μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, το πρόσωπο της Εύας και κάνουν μια σύγκριση. Είναι δύο μορφές που ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στο κάλεσμα του Θεού και ζουν διαφορετικά. Έχουμε, λοιπόν, την πρώτη σκέψη: πού ζει η Εύα και πού η Θεοτόκος. Και την πρώτη διαφορά: στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το θέλημα και την επικοινωνία με τον Θεό. Η Εύα, ενώ ζούσε προνομιακά στον παράδεισο, επαναστάτησε. Η Παναγία, από την πλευρά της, η οποία μεγάλωσε σε έναν τόπο δύσκολο, στη Ναζαρέτ, δεν αρνήθηκε τα λόγια του Αρχαγγέλου».

Και σ' έναν παραλληλισμό των δύο προσώπων, ο Αρχιεπίσκοπος συμπλήρωσε: «Τα δύο πρόσωπα αυτά ενώ φαίνεται να είναι μακριά -χρονικά και τοπικά- είναι κοντά, γιατί βρίσκονται μέσα στον καθένα από εμάς. Κάθε φορά που αγανακτούμε και επαναστατούμε θεωρώντας πως μπορούμε και μόνοι μας να προχωρήσουμε ανεξάρτητοι, τότε μέσα μας κυριαρχεί ο κόσμος της Εύας. Όταν, όμως, θέλουμε να επιστρέψουμε κοντά στον Θεό, τότε κυριαρχεί ο κόσμος της Παναγίας, της μάνας που δεν ξεχνά το παιδί της και πονάει για αυτό. Μένει, λοιπόν, σε μας να διαλέξουμε ποιον κόσμο θέλουμε».

