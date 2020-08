Κόσμος

Συνάντηση Μακρόν - Μέρκελ για την τουρκική προκλητικότητα

Τι άλλο περιλαμβάνει η συνάντηση του Προέδρου της Γαλλίας με την Γερμανίδα Καγκελάριο.

Η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ κατά τη συνάντηση που θα έχουν στις 20 Αυγούστου στον πύργο της Μπρεγκανσόν, την επίσημη εξοχική κατοικία του Γάλλου προέδρου, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Στο φρούριο αυτό, που δεσπόζει στη Μεσόγειο, στη νότια Γαλλία, οι δύο ηγέτες θα έχουν μια συνάντηση εργασίας και στη συνέχεια θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε από την πλευρά της η γερμανική καγκελαρία.

Στην ατζέντα των συνομιλιών τους περιλαμβάνεται μια σειρά ευρωπαϊκών θεμάτων: ο συντονισμός των ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19, ο πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ μετά τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου, το Brexit, το κλίμα, το εμπόριο και η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελιζέ.

Επίσης, οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν την κατάσταση στον Λίβανο, τη Λευκορωσία και την ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζει η ανακοίνωση. Θα συζητηθούν εξάλλου και οι σχέσεις της ΕΕ με τους «μεγάλους εταίρους» της, όπως είναι η Κίνα και η Αφρική.

Είναι η πρώτη φορά που η καγκελάριος προσκαλείται στην Μπρεγκανσόν. Ο τελευταίος καγκελάριος της Γερμανίας που επισκέφθηκε τη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία ήταν ο Χέλμουτ Κολ, προσκεκλημένος του τότε προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, το 1985. Ο Μακρόν έχει φιλοξενήσει εκεί τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, πέρσι τον Αύγουστο και την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι.