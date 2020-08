Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κατέληξε κι άλλος ασθενής από το γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη

Ακόμη ένας από τους ασθενείς του γηροκομείου στο Ασβεστοχώρι, έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό.

Ακόμη ένας ηλικιωμένος από το γηροκομείο του Ασβεστοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, που είχε νοσήσει από κορονοϊό, κατέληξε σήμερα.

Πρόκειται για έναν 82χρονο, ο οποίος έπασχε και από υποκείμενο νόσημα και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Ακόμη 8 ηλικιωμένοι από το εν λόγω γηροκομείο εισήχθησαν σήμερα στο ίδιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται 22 ασθενείς από το γηροκομείο και συνολικά 43 ασθενείς με κορονοϊό.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας, έφτασε πλέον τα 225.