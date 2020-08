Αθλητικά

Αγγλία: προπονητής της χρονιάς ο Κλοπ

Αναμενόμενη διάκριση για τον Γερμανό τεχνικό, που οδήγησε την Λίβερπουλ, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια!

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League αναδείχθηκε ο Γιούργκεν Κλόπ. Ο Γερμανός τεχνικός κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Λίβερπουλ, έπειτα από 30 χρόνια και η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση της σκληρής δουλειάς του.

Ο Κλοπ είναι ο αναμορφωτής της Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει Champions League, Super Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και φυσικά τον εγχώριο τίτλο που ποθούσαν διακαώς όλοι οι φίλοι των «κόκκινων».