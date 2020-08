Πολιτική

Τουρκία: η αντίδραση στο κάλεσμα της ΕΕ για αποκλιμάκωση

Το τουρκικό ΥΠΕΞ εξέφρασε την ενόχληση του μέσω ανάρτησης στο Τwitter.

Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε το κάλεσμα της ΕΕ, μετά το χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στον διάλογο.

Σε σημερινή ανάρτησή του στο Twitter, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει πως η Τουρκία τάσσεται υπέρ του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων και προσθέτει, «Είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Το κάλεσμα της ΕΕ δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς αλλά σε όσους λαμβάνουν μονομερή και προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».

Υπενθυμίζεται πως οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κατά το χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο εξέφρασαν εκ νέου την απόλυτη αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο και κάλεσαν την Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στον διάλογο.