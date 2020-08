Κοινωνία

Εξαπατούσε καλλιτέχνες υποσχόμενη ρόλους

Πως «ψάρευε» τα θύματα της μέσω του διαδικτύου.

Την δεινή θέση των καλλιτεχνών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία αυτών που πληρώνουν βαριά την κρίση από τον κορονοϊό, εκμεταλλεύτηκε μια 49χρονη Ελληνίδα υπήκοος, η οποία είχε στήσει «επιχείρηση» στο Ιντερνετ και τους εξαπατούσε με το πρόσχημα παροχής εργασίας.

Η 49χρονη συνελήφθη προχθές στην Αργυρούπολη, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παροχή ψευδών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η συλληφθείσα, μέσω αγγελίας που είχε δημοσιεύσει σε ιστότοπο, εξαπατούσε καλλιτέχνες με το πρόσχημα παροχής εργασίας, πείθοντάς τους να της καταβάλλουν χρηματικά ποσά, προκειμένου να επιλεγούν και εργαστούν σε δήθεν μελλοντικές θεατρικές παραστάσεις γνωστών σκηνοθετών - παραγωγών.

Η παράνομη δράση της αποκαλύφθηκε από άνεργη ηθοποιό, η οποία είδε την αγγελία, σύμφωνα με την οποία γνωστός θίασος ζητούσε ηθοποιούς για θεατρική παράσταση και όταν τηλεφώνησε της ζήτησαν 70 ευρώ ως δήθεν τέλος συμμετοχής σε σύλλογο διοργάνωσης παράστασης.

Η ηθοποιός όμως τηλεφώνησε και στην υπεύθυνη του θιάσου, η οποία την πληροφόρησε ότι δεν είχε βάλει καμία τέτοια αγγελία.

Αμέσως η καλλιτέχνιδα ειδοποίησε την αστυνομία και η 49χρονη συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση, αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το προσημειωμένο ποσό των 70 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και έγγραφο - αίτηση, που σχετίζεται με τον τρόπο δράσης της.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.