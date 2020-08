Υγεία - Περιβάλλον

Ξανθός: Το success story της κυβέρνησης μας τελείωσε εδώ και καιρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την «μη ενίσχυση του ΕΣΥ», εν μέσω πανδημίας.

«Το success story της κυβέρνησης μας τελείωσε εδώ και καιρό», τονίζει σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός.

Όπως αναφέρει, «Για την ακρίβεια μόλις βγήκαμε από την "ασφάλεια" του lockdown, αμέσως υποχώρησε η υγειονομική και κυριάρχησε η πολιτική πτυχή στη διαχείριση της πανδημίας. Στη δύσκολη όντως εξίσωση για τη βιώσιμη και ασφαλή επανεκκίνηση της οικονομίας και του τουρισμού, η κυβέρνηση αποδείχθηκε τραγικά ανεπαρκής, ανέτοιμη και αναποτελεσματική. Τώρα έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό ο έλεγχος σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό παράγει πολιτικό κόστος, ανεξάρτητα από το αν θα επιβληθούν τοπικές "καραντίνες" ή όχι».

Όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο πρώην υπουργός Υγείας εγκαλεί την κυβέρνηση επειδή δεν αξιοποίησε την πανδημία και το περιθώριο που έδωσε η "καραντίνα", για να υπάρξει μια σοβαρή παρακαταθήκη ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, σ' αυτό δηλαδή που σήκωσε όλο το βάρος της υγειονομικής κρίσης».

Επισημαίνει ότι «η αναγνώριση της αξίας του ΕΣΥ και η ανάγκη γενναίας ενίσχυσής του, είναι πλέον καθολική». «Και είναι αλήθεια ότι, σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον, υπήρξε μια "ρωγμή" στο νεοφιλελεύθερο αφήγημά της ΝΔ που οφείλει η Αριστερά να τη διευρύνει. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να δρομολογήσει μια στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση σε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας καθολικής κάλυψης όλων των αναγκών της κοινωνίας», προσθέτει, υπογραμμίζοντας, «Γιατί έχει [την αντίληψη] του "λιγότερου κράτους" και των συμπράξεων του ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) και τις ασφαλιστικές εταιρείες, όλα αυτά δηλαδή που μέσα στην πανδημία απέτυχαν να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου».

Ερωτηθείς τι θα έκανε εάν ήταν ο ίδιος στη θέση του υπουργού, ο Α. Ξανθός τόνισε: «Προφανώς θα αναθέταμε στους ειδικούς να παρακολουθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να εισηγούνται τα ενδεικνυόμενα σε κάθε φάση μέτρα, θα θέταμε ως απόλυτη προτεραιότητα τη Δημόσια Υγεία και μετά το lockdown, αλλά, το πιο σημαντικό, θα είχαμε αρχίσει να υλοποιούμε το πολυετές σχέδιο μόνιμων προσλήψεων, αναβάθμισης των υποδομών και αυξημένης χρηματοδότησης του ΕΣΥ που είχαμε διαμορφώσει μετά την έξοδο από το 3ο Μνημόνιο».

Όσον αφορά τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και τη διάσταση απόψεων που έχει παρατηρηθεί, ο Α. Ξανθός εξέφρασε την άποψη πως «η ανοικτή διατύπωση διαφορετικών απόψεων ακόμα και σε ευαίσθητα θέματα όπως τα εθνικά, δεν μπορεί να είναι ταμπού για ένα ανοικτό, δημοκρατικό και πρωτίστως αριστερό κόμμα».

«Ειλικρινή και συνθετικό πολιτικό διάλογο χρειαζόμαστε και όχι απόλυτες αλήθειες και σκληρές ομαδοποιήσεις με μόνο στόχο τον έλεγχο της κομματικής εξουσίας. Η έμφαση στις αξίες και προγραμματικές αρχές της Αριστεράς, η Δημοκρατία στο κόμμα, το πολιτικό ήθος, δεν είναι "βαρίδια" αλλά "πυξίδα" για το κοινό μας "ταξίδι" προς μια δίκαιη κοινωνία χωρίς ανισότητες και καταστρατήγηση δικαιωμάτων», κατέληξε.