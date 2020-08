Κοινωνία

Μεταμόρφωση: Επικίνδυνοι καπνοί λόγω της φωτιάς - Οδηγίες προστασίας

Προειδοποίηση και συστάσεις από την ΓΓΠΠ. Άνοιξε η Αθηνών - Λαμίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στην Μεταμόρφωση Αττικής.

Για την αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων εκπομπών (καπνός), η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή, τα εξής:

• Αποφύγετε την έκθεση στη ροή του καπνού

• Αποφύγετε τις μετακινήσεις – Παραμείνετε σε ανοιχτούς και αεριζόμενους χώρους που δεν επηρεάζονται από το συμβάν

• Κλείστε ερμητικά όλα τα παράθυρα και πόρτες και μείνετε εντός του σπιτιού

• Συνιστάται τα κλιματιστικά να βρίσκονται σε λειτουργία εσωτερικής ανακύκλωσης αέρα όπου διατίθεται

• Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή το ΕΚΑΒ σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας ή νιώσετε δυσφορία

• Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τους πολίτες ήδη από σήμερα το πρωί, αναρτώντας σχετικές οδηγίες προστασίας από βιομηχανικά ατυχήματα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής.

Άνοιξε η Αθηνών - Λαμίας

Δόθηκε στην κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας πού είχε κλείσει λόγω της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία, κανονικά εκτελείται η κυκλοφορία τόσο προς Λαμία όσο και προς Πειραιά. .