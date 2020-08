Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα δεν λυγίζει, η Ελλάδα δεν είναι μόνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις με αυτοσυγκράτηση και αποφασιστικότητα», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

«Η Ελλάδα δεν λυγίζει. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη. Είναι πιο δυνατή απ' ό,τι πολλοί νομίζουν και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, με την σωφροσύνη, την αυτοσυγκράτηση, αλλά και την ακράδαντη αποφασιστικότητα αφού γνωρίζει ότι το δίκαιο είναι με το μέρος της», διεμήνυσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος σε δήλωση του από την Τήνο όπου παρέστη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την 80η επέτειο από τον τορπιλισμό της “ΕΛΛΗΣ”.

Παράλληλα ευχήθηκε «η Παναγία να προστατεύει, να οδηγεί και να φωτίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες, στις δύσκολες στιγμές και πάντοτε. Να σκεπάζει με τη Χάρη της αυτόν εδώ τον τόπο και τις ελληνικές θάλασσες, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, το Πολεμικό Ναυτικό μας που αγωνίζονται αυτή την ώρα για τα Εθνικά μας Δίκαια».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, 'Ανδρου, Κέας και Μήλου κ.κ. Δωρόθεος και την επιμνημόσυνη δέηση στο κενοτάφιο πεσόντων του ευδρόμου «ΕΛΛΗ». Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στην πυραυλάκατο “ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ” για να μεταβεί στο θαλάσσιο χώρο όπου σημειώθηκε ο τορπιλισμός της “ΕΛΛΗΣ” τον Δεκαπενταύγουστο του 1940 και έριξε στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων.

Τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας συνόδευε ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν επίσης, ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης, η βουλευτής Κυκλάδων Αικατερίνη Μονογυιού, εκπρόσωποι της περιφερειακής και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά.

Στο ΣΔΑΜ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ/ΚΕΠΙΧ) στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), όπου τον υποδέχθηκε ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του κατ’ αρχήν ενημερώθηκε για την πορεία και εκτέλεση των επιχειρησιακών έργων του Στόλου μέχρι τώρα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου έχει αναπτυχθεί το σύνολο των Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό το ΑΣ/ΚΕΠΙΧ, συνεχάρη δια μέσω αυτού, όλο το προσωπικό του ΠΝ, Διοικητές, Κυβερνήτες και πληρώματα για την επιδειχθείσα ετοιμότητα και την απόλυτα επιτυχή αντιμετώπιση της κατάστασης και των προκλήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ (Αιγαίο – Ανατολική Μεσόγειο).

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ δήλωσε υπερήφανος για το προσωπικό των ΕΔ, με ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό του ΠΝ, για τον επαγγελματισμό, τη ναυτοσύνη, την ψυχραιμία, την αυταπάρνηση, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε κατά την εκτέλεση των έργων που του έχουν ανατεθεί μέχρι τώρα.