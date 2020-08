Κοινωνία

Κορονοϊός: “Βροχή” τα πρόστιμα σε τουριστικούς προορισμούς

Αποτελέσματα φαίνεται πως αποδίδουν οι έλεγχοι που κάνουν οι Αρχές σε περιοχές όπου έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στην εστίαση.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας επιδημιολογικά δεδομένα του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, στοιχεία από την πλατφόρμα καταγγελιών της Αρχής και τα social media, διενήργησε ελέγχους την εβδομάδα 08-15.08.2020 στον Πόρο, στις Σπέτσες και στο Ναύπλιο, περιοχές που προτεραιοποιήθηκαν βάσει αξιολόγησης παραγόντων διακινδύνευσης, με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του SARS COV 2. Ανάλογους ελέγχους έκαναν ειδικές μονάδες της Αστυνομίας και στα Ιόνια Νησιά.

Στο Ναύπλιο επιβλήθηκαν σε δύο (2) ΚΥΕ (εστιατόρια) πρόστιμα συνολικής αξίας 20.000€ καθώς και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών στο καθένα για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων/τ.μ της αδειοδοτούμενης επιφάνειας .

Στον Πόρο όλα τα ελεγχόμενα καταστήματα τηρούσαν τους περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας (23:00-07:00), ωστόσο επιβλήθηκαν πέντε (5) πρόστιμα σε ΚΥΕ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό ασφαλείας συνολικής αξίας 750€

Στις Σπέτσες οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ με τη συμβολή στελεχών από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ στις 13.08.2020 από τις 21:00 έως τις 04:30 τα ξημερώματα έλεγξαν συνολικά τριάντα έξι (36) καταστήματα (ΚΥΕ και Λιανικού Εμπορίου) επιβάλλοντας πρόστιμα για μη χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας ενώ στις 14.08.2020 από τις 12:00 έως τις 15:20 ελέγχτηκαν δεκατρία (13) καταστήματα (ΚΥΕ και Λιανικού Εμπορίου), επιβάλλοντας πρόστιμα για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας. Συνολικά στις Σπέτσες ελέγχτηκαν σαράντα εννέα (49) καταστήματα και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικής αξίας 750€.

Το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση και αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό την αποτελεσματική προστασία της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας υγείας.

Συλλήψεις και στα Ιόνια Νησιά

Έξι συλλήψεις και επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ έφεραν, το τελευταίο 24ωρο, οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα Ιόνια Νησιά, από ειδικά συνεργεία των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας, για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα σημειώθηκαν δύο συλλήψεις και μία στους Παξούς, για παράβαση της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, και επιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ έκαστος και τριήμερη αναστολή λειτουργίας.

Μία παράβαση σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, για μη τήρηση του μέτρου των επιβεβλημένων τετραγωνικών ανά άτομο με επιβολή διοικητικού προστίμου επίσης 10.000 ευρώ, καθώς και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας, ενώ πρόστιμα 3.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας, επιβλήθηκαν σε καταστηματάρχες σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο λόγω της παράβασης της απαγόρευσης όρθιων πελατών.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ σε 20 στην Κέρκυρα και 5 στην Κεφαλονιά, για μη χρήση μάσκας

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε βάρος των έξι συλληφθέντων στα Ιόνια Νησιά, θα διαβιβαστούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.