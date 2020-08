Κοινωνία

Φωτιά σε αποθήκη στο Αιγάλεω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 15.00 σε αποθήκη στην οδό Πολυκάρπου, στο ύψος της Αγίας 'Αννης, στο Αιγάλεω.

Η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις αλλά σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε άλλα κτίρια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες του δήμου.