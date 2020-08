Κόσμος

Λευκορωσία: Αυξάνονται οι πιέσεις για νέες εκλογές (εικόνες)

Διαδηλωτές στο δρόμο ζητούν δικαιοσύνη. Κυρώσεις από τις Βρυξέλλες και αίτημα για εκλογές από τους ηγέτες της Βαλτικής.

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν και σήμερα στη Λευκορωσία, αυτήν τη φορά για τη τιμήσου τη μνήμη 34χρονου διαδηλωτή που έχασε τη ζωή του κατά τις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα στο Μινσκ, μετά τις προεδρικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Στο σημείο όπου «χάθηκε» ο νεαρός σχηματίστηκε ένας «λόφος» 1,5 μέτρου από λουλούδια.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά την νίκη του Αλεξάντερ Λουκασένκο, που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας από το 1994 και εκλέχθηκε για την έκτη προεδρική του θητεία. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματους, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους κατηγορώντας τις αρχές για νοθεία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε χθες Παρασκευή το πρώτο βήμα προς την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας,

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας δήλωσε σήμερα ότι θέλει να μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας δεν συνιστούν απειλή μόνο για τη χώρα του.

«Είναι ανάγκη να επικοινωνήσω με τον Πούτιν ώστε να μιλήσω μαζί του τώρα, επειδή δεν είναι απειλή οι κινητοποιήσεις μόνο για τη Λευκορωσία πλέον», είπε, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta.

«Σήμερα, η υπεράσπιση της Λευκορωσίας δεν είναι τίποτα παραπάνω από την υπεράσπιση του χώρου μας, της ένωσης (τη διακυβερνητική ένωση μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας) και ένα παράδειγμα για τους άλλους. Αυτοί που περιφέρονται στους δρόμους, οι περισσότεροι, δεν το κατανοούν αυτό», πρόσθεσε.

Νέες εκλογές ζητούν Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία

Οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας κάλεσαν σήμερα τη Λευκορωσία να διεξαγάγει νέες «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές καθώς διογκώνονται οι διαδηλώσεις κατά της αμφιλεγόμενης επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Μια νέα ψηφοφορία πρέπει να διεξαχθεί με διαφάνεια και με τη συμμετοχή διεθνών παρατηρητών, ανέφεραν οι τρεις ηγέτες σε κοινή δήλωση μετά τη συνάντησή τους στην Εσθονία.

Η υποψήφια της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, που κατέφυγε στη γειτονική Λιθουανία το πρωί της Τρίτης, κάλεσε τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και ζήτησε επανακαταμέτρηση των ψήφων.

Χθες ήταν η έκτη διαδοχική ημέρα διαδηλώσεων στους δρόμους κατά του Λουκασένκο.

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση στη διάρκεια των 26 χρόνων που βρίσκεται στην εξουσία, ο τελευταίος κάλεσε τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους ώστε να μην γίνουν «τροφή για τα κανόνια» των ξενοκινούμενων επαναστατών, όπως τους χαρακτήρισε.

Οι ηγέτες της Βαλτικής κάλεσαν τη Λευκορωσία να αποφύγει τη βία και να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και τους διαδηλωτές που έχει συλλάβει.