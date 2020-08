Πολιτική

Μήνυμα Τσίπρα για τον Δεκαπενταύγουστο

"Στις σκοτεινές μέρες που περνάμε χρειαζόμαστε όλοι το κουράγιο, την ελπίδα, το φως", τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παναγίας απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Ο λαός μας τιμά σήμερα την Παναγία. Την Aνύμφευτη Nύμφη, την Υπέρμαχο Στρατηγό, την Ελεούσα, τη Γιάτρισσα, τη Θαλασσινή, την Παρηγορήτρα. Τη Μάνα που προστατεύει τους αδύναμους και σκέπει τους αδικημένους. Που συγχωρεί και δεν τιμωρεί, και το όνομά της βρίσκεται στα χείλη όσων αισθάνονται ότι έχουν την ανάγκη της» γράφει ο Αλ. Τσίπρας στην ανάρτησή του και προσθέτει:

«Στις σκοτεινές μέρες που περνάμε, με την υγειονομική και την οικονομική κρίση, αλλά και με τις τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της πατρίδας μας, χρειαζόμαστε όλες και όλοι το κουράγιο, την ελπίδα, το φως, που η πίστη καθενός, αλλά και ο σεβασμός στην πίστη καθενός, στις παραδόσεις και στη λαϊκή ψυχή, μπορούν να προσφέρουν».

«Χρόνια πολλά στις απανταχού Ελληνίδες, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες!», καταλήγει το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.