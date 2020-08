Κόσμος

Times: Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να έχει μέλος που καταπατά τα ελληνικά και κυπριακά ύδατα

Τις τουρκικές προκλήσεις σχολιάζει στο κύριο άρθρο της η εφημερίδα του Λονδίνου, ζητώντας αντίδραση από Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να έχει μια χώρα μέλος που αρνείται να ζήσει εντός των καθιερωμένων συνόρων της και καταπατά τα ελληνικά και τα κυπριακά ύδατα. Αυτή είναι μια μη διαπραγματεύσιμη αρχή και οι ηγέτες της Συμμαχίας θα πρέπει να την επισημάνουν γρήγορα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γράφει σήμερα, στο κύριο άρθρο της, η εφημερίδα The Times του Λονδίνου.

Για περισσότερα από 70 χρόνια το ΝΑΤΟ έχει διαφυλάξει την ειρήνη στην Ευρώπη, όμως τώρα δύο χώρες μέλη του, η Ελλάδα και η Τουρκία, βρίσκονται στα πρόθυρα της σύρραξης, όχι με έναν εξωτερικό εχθρό αλλά μεταξύ τους, επισημαίνει η εφημερίδα.

Ο άμεσος λόγος είναι ο ανταγωνισμός για τους φυσικούς πόρους στην ανατολική Μεσόγειο. Ο ευρύτερος λόγος είναι η ασταθής συμπεριφορά του προέδρου της Τουρκίας. Οι σύμμαχοι των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ θα πρέπει να τις παροτρύνουν να διαπραγματευτούν, όμως αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως τήρηση ίσων αποστάσεων, γράφει το άρθρο, εξηγώντας ότι οι διεκδικήσεις και η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν μπορεί να υποστηριχθούν. Η Ελλάδα μπορεί λογικά να αναμένει από τους συμμάχους της να το δηλώσουν αυτό στον κ. Ερντογάν ο οποίος, όπως ο σύμμαχός του, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, συνηθίζει την ριψοκίνδυνη διπλωματία.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η Άγκυρα έστειλε στην ανατολική Μεσόγειο το πλοίο Oruc Reis αυτήν την εβδομάδα «για να κάνει έρευνες στα ύδατα γύρω από τα ελληνικά νησιά». Οι τουρκικές κυβερνήσεις, συνεχίζει, ανέκαθεν υποστήριζαν ότι η χώρα τους έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από τα ενεργειακά αποθέματα της περιοχής. Η Τουρκία εναντιώνεται κυρίως στην επιμονή της Ελλάδας ότι το καθένα από τα εκατοντάδες ελληνικά νησιά του Αιγαίου έχει τη δική του υφαλοκρηπίδα και το δικαίωμα στους γύρω πόρους. Και η αξίωση της Ελλάδας για τα χωρικά ύδατα γύρω από τα νησιά είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία.

Στην πραγματικότητα, τονίζει ο αρθρογράφος, η Τουρκία δηλώνει την απροθυμία της να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του νόμου για την επίλυση διαφορών επί των εδαφών και των πόρων.

Ο Ερντογάν άλλαξε τη στάση της Τουρκίας στη διεθνή τάξη και όχι με καλό τρόπο, επισημαίνει η εφημερίδα.