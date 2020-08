Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 230 κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας.

Σήμερα, 15/8/2020, δηλώθηκαν 230 επιπλέον κρούσματα. Τα 41 είναι εισαγόμενα και τα 189 εγχώρια, εκ των οποίων τα 25 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ τα 18 με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

Αναλυτικότερα:

- 27 κρούσματα που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

- 14 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο,

- 47 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, 11 εκ των οποίων συνδέονται με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας,

- 65 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 12 εκ των οποίων σχετίζονται με γνωστές συρροές, ενώ 5 με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας,

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας,

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας,

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου ,1 εκ των οποίων συνδέεται με γνωστή συρροή, ενώ 2 με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας,

· 1 στην Π.Ε. Εύβοιας

· 1 στην Π.Ε. Ζακύνθου

· 1 στην Π.Ε. Ημαθίας

· 4 στην Π.Ε. Ηρακλείου

· 1 στην Π.Ε. Θεσπρωτία

· 3 στην Π.Ε. Ιωαννίνων

· 1 στην Π.Ε. Καβάλας

· 1 στην Π.Ε. Καρδίτσας

· 2 στην Π.Ε. Καστοριάς

· 9 στην Π.Ε. Κέρκυρας, τα οποία συνδέονται με επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και γνωστή συρροή,

- 1 στην Π.Ε. Κιλκίς

· 2 στην Π.Ε. Κοζάνης

· 3 από Π.Ε. Κυκλάδων, τα οποία συνδέονται με γνωστή συρροή,

- 2 στην Π.Ε. Λάρισας

· 3 στην Π.Ε. Μαγνησίας

· 1 στην Π.Ε. Μεσσηνίας

· 1 στην Π.Ε. Ξάνθης

· 5 στην Π.Ε. Πέλλας

· 8 στην Π.Ε. Πιερίας

· 1 στην Π.Ε. Ρεθύμνου

· 1 στην Π.Ε. Ροδόπης

· 1 στην Π.Ε. Σερρών

· 1 στην Π.Ε. Τρικάλων

· 1 στην Π.Ε. Φθιώτιδας

· 3 στην Π.Ε. Χαλκιδικής

· 3 στην Π.Ε. Χανίων

· 1 στην Π.Ε. Χίου