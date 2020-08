Αθλητικά

GP Ισπανίας: Στην pole position o Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την pole position στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά για το ισπανικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στην πίστα της Βαρκελώνης.

Ο Βρετανός, εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά με 1:15.584 και εξασφάλισε την πρώτη θέση της εκκίνησης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Φινλανδό «ομόσταυλό» του, Βάλτερι Μπότας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάμιλτον έφτασε τις πέντε pole position στο ισπανικό γκραν πρι και συνολικά τις 92 στη σπουδαία καριέρα του, ενώ η Mercedes πανηγύρισε την έκτη pole position της στα ισάριθμα πρώτα γκραν πρι του 2020.

Τρίτος πίσω από τα «μαύρα βέλη» κατετάγη ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ πλάι στον Ολλανδό στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Σέρχιο Πέρες με Racing Point, ο οποίος ανάρρωσε από τον κορονοϊό και επέστρεψε ύστερα από απουσία δύο αγώνων. Στα αξιοσημείωτα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το ισπανικό γκραν πρι είναι ότι ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari περιορίστηκε στην ένατη θέση, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τη δεύτερη Ferrari έμεινε εκτός του Q3, καθώς ήταν δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Λάντο Νόρις.