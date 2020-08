Κοινωνία

Τήνος: Δεκαπενταύγουστος με αποστάσεις και μάσκες στην Παναγία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαφορετικές οι φετινές εικόνες από την Παναγία της Τήνου. Μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ένα αλλιώτικο “Πάσχα του Καλοκαιριού” ζει, σήμερα, η Ορθοδοξία. Η πανδημία του κορονοϊού “φρέναρε” την ζωή μας, συμπαρασύροντας κάθε μορφή κοινωνικής και δημόσιας εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων και οι λιτανείες.

Ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας στην Τήνο γιόρτασε σήμερα με διαφορετικό τρόπο την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο χώρος της Εκκλησίας, όπου κάθε χρόνο ήταν κατάμεστος από πλήθος πιστών -που την επισκέπτονται για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας ή να κάνουν κάποιο τάμα- θύμιζε φέτος περισσότερο μία απλή καθημερινή ημέρα παρά την ημέρα Κοίμησης της Θεοτόκου, όπως την έχουμε έως τώρα συνηθίσει.

Οι εικόνες πρωτόγνωρες… Οι πιστοί φορώντας μάσκες και τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους προσκυνούσαν, προσεύχονταν και άναβαν κεριά αναζητώντας ο καθένας την προσωπική του λύτρωση. Ενώ και τα Αγήματα του Πολεμικού Ναυτικού απέδωσαν τιμές στην Παναγία, σε έναν ξεχωριστό εορτασμό.

Οι ιθύνοντες φρόντισαν να οργανώσουν το προσκύνημα τηρώντας τους κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, οι πιστοί εισέρχονται και εξέρχονται από τον ναό χρησιμοποιώντας διαφορετικές πόρτες, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.