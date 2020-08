Κοινωνία

Ασθενοφόρο παρέσυρε και σκότωσε 10χρονο αγόρι

Το άτυχο παιδί ήταν, για περίπου 24ωρες, μαζί με την οικογένειά του στην Κακαβιά περιμένοντας να περάσουν στην Ελλάδα.

Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί του Σαββάτου, στην εθνική οδό Αργυροκάστρου - Κακαβιάς. Ένα δεκάχρονο παιδί χτυπήθηκε από διερχόμενο ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε ασθενή προς το Περιφερειακό Νοσοκομείο Αργυροκάστρου.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τη ζωή του μικρού παιδιού, το οποίο φαίνεται πως κατά τις 10:30 το πρωί διέσχιζε το δρόμο πλησίον των Βουλιαρατών. Η οικογένεια του άτυχου παιδιού βρισκόταν για περίπου 24ωρες ανάμεσα στα οχήματα που περίμεναν να περάσουν στην Ελλάδα.

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβησαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες και οδήγησαν τον οδηγό του ασθενοφόρου στο Αστυνομικό Τμήμα Αργυροκάστρου, ενώ η ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο, διακομίστηκε με άλλο όχημα στο νοσοκομείο.

