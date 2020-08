Life

Πυροβόλησαν μία από τις γνωστότερες ακτιβίστριες

Πρόκειται για την δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη αγωνίστρια, για τα δικαιώματα των γυναικών, δέχεται επίθεση από αγνώστους.





Ένοπλη επίθεση εναντίον της Φαουζία Κούφι, μίας από τις γνωστότερες αγωνίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν και μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας που πρόκειται να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Ταλιμπάν, σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Άγνωστοι “άνοιξαν πυρ” εναντίον της Κούφι και της αδελφής της την Παρασκευή, στην επαρχία Παρουάν, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου του Yπουργείου Εσωτερικών Τάρικ Αριάν.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που οι δύο γυναίκες έβγαιναν από το αυτοκίνητό τους για να ψωνίσουν, αφού προηγουμένως είχαν επισκεφθεί μια οικογένεια που πενθούσε, για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.



«Ένα αυτοκίνητο τις έκλεισε. Οι ένοπλοι, άγνωστης ταυτότητας, άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Η κυρία Κούφι τραυματίστηκε στο δεξί χέρι. Είναι σε σταθερή κατάσταση», είπε ο Αριάν.



Η Φαουζία Κούφι, που είναι και βουλευτής και ασκεί δριμύτατη κριτική στους Ταλιμπάν, επιβεβαίωσε το συμβάν μέσα από τη σελίδα της στο Facebook. «Ευτυχώς, αυτό το τραύμα δεν είναι θανάσιμο», πρόσθεσε.