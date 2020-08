Πολιτική

Deutsche Welle: Συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας μετά τις 23 Αυγούστου

Διάλογο μετά τις έρευνες του Oruc Reis, πιθανολογούν οι Γερμανοί.

Η Γερμανία επιδιώκει το διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας και συνεχίζει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο. Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ δεν επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία μετά από δέσμευση του Tούρκου προέδρου.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της χθεσινής τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ο γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μάας αναφερόμενος στο ζήτημα της ελληνοτουρκικής έντασης επεσήμανε την πάγια στάση του Βερολίνου: «Εργαζόμαστε ώστε οι εμπλεκόμενοι να μπουν σε διάλογο, ο οποίος θα συμβάλει να βρούμε λύση για αυτό το θέμα.» Απευθυνόμενος τόσο στην Άγκυρα όσο και στην Αθήνα ο κ. Μάας τόνισε ακόμη ότι «οι προκλήσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν - ούτε οι τουρκικές γεωτρήσεις.»

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ήταν στο χέρι των υπουργών Εξωτερικών να αποφασίσουν στη χθεσινή τους τηλεδιάσκεψη μέτρα κατά της Τουρκίας.

Ήδη τον Ιούλιο ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε ανακοινώσει κυρώσεις σε περίπτωση που η Άκυρα συνέχιζε τις «παράνομες», όπως τις είχε χαρακτηρίσει, γεωτρήσεις. Στη Γερμανία αλλά και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ επικρατεί όμως η ανησυχία ότι τέτοιου είδους μέτρα θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη συνεργασία με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το προσφυγικό.

Διάλογος μετά τις έρευνες του Oruc Reis

Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη αλλά και επειδή η Γερμανία θεωρεί την Τουρκία σημαντικό στρατηγικό εταίρο της Δύσης η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει μεσολαβήσει εδώ και τέσσερεις εβδομάδες ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα. Άμεσοι βασικοί στόχοι της γερμανικής διαμεσολαβήσεις είναι να σταματήσουν οι όποιες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση στην Αν. Μεσόγειο και η έναρξη συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ενημερώσει πριν την έναρξη της χθεσινής τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ΥΠΕΞ, πως έχει δεχτεί πρόταση της καγκελαρίου για εκκίνηση διαλόγου με την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Oruc Reis στις 23 Αυγούστου.