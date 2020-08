Πολιτική

Νέες απειλές από τον Ερντογάν: Θα υπερασπιστούμε με κάθε μέσο το Oruc Reis

Ο Τούρκος Πρόεδρος καλεί την Ελλαδα "να αλλάξει τη στάση της".



Εμπρηστικός εμφανίστηκε ξανά σε ομιλία του το Σάββατο στη Ριζούντα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι «το Oruc Reis θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του μέχρι τις 23 Αυγούστου. Δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε στην παραμικρή παρενόχληση».

Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η χώρα του επικαλείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας προσθέτοντας ότι «θα το υπερασπιστούμε με κάθε μέσο που έχουμε στην διάθεσή μας».

Εκτόξευσε, μάλιστα, και ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας λέγοντας στην ομιλία του ότι «έχουμε δείξει ότι έχουμε αμβλύνει τη στάση μας. Ωστόσο η Ελλάδα δεν απαντά σε αυτή την προσέγγιση. Αν συνεχίσουν έτσι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί».

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα μας είναι να προστατεύσουμε στο μέγιστο τα δικαιώματα μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και το Αιγαίο», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας.