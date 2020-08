Υγεία - Περιβάλλον

Νικητές του κορονοϊού μιλούν στον ΑΝΤ1 για το “θαύμα” (βίντεο)

Τον «Γολγοθά» που ανέβηκαν και τη λύτρωση της ίασης περιέγραψαν τέσσερις ασθενείς μιλώντας στον ΑΝΤ1.