Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεκίνησε η παραγωγή του ρωσικού εμβολίου

Η Μόσχα υποστηρίζει πως το εμβόλιο, με την επωνυμία Sputnik V, έχει περάσει από όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Η Ρωσία άρχισε την παραγωγή του νέου εμβολίου της κατά της COVID-19, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται το υπουργείο Υγείας.

«Η παραγωγή του εμβολίου εναντίον της μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό που αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Γκαμαλέγια έχει ξεκινήσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Το ρωσικό υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το εμβόλιο, με την επωνυμία Sputnik V, έχει περάσει από όλους τους απαραίτητους ελέγχους και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να κτίζει ανοσία απέναντι στον SARS-CoV-2, όμως ορισμένοι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι η Μόσχα μπορεί να βάζει το εθνικό κύρος πάνω από την ασφάλεια.