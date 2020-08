Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας για τα κρούσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την προσοχή των νέων που γυρνούν από τις διακοπές προέβαλλε ως λύση για την αποφυγή ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, προειδοποιώντας ότι θέτουμε τις βάσεις για επιστροφή τον Οκτώβριο.