Πολιτισμός

Καταγγελία της Κάρμεν Ρουγγέρη μέσω ΑΝΤ1 για εξαπάτηση ηθοποιών (βίντεο)

Μήνυση κατά της γυναίκας που εξαπατούσε ηθοποιούς χρησιμοποιώντας και την Κάρμεν Ρουγγέρη κατέθεσε η ηθοποιός. Η δήλωση στον ΑΝΤ1.