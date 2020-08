Κόσμος

Πρόεδρος Οργανισμού Τουρισμού παραιτήθηκε μετά από διακοπές στην Ιταλία

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την κίνησή του να κάνει διακοπές εκτός συνόρων η Υπουργός Τουρισμού.

Ο πρόεδρος του οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με την προώθηση του τουρισμού στην Ιρλανδία παραιτήθηκε σήμερα, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τις διακοπές που πέρασε στην Ιταλία, παρά τις συστάσεις να προάγει τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Σε ένα δελτίο τύπου, η υπουργός Τουρισμού Κάθριν Μάρτιν γνωστοποίησε ότι αποδέχθηκε την παραίτηση που υπέβαλε ο Μάικλ Κόουλεϊ, ο πρόεδρος του οργανισμού Failte Ireland, επισημαίνοντας την «απογοήτευσή» της και χαρακτηρίζοντας τη στάση του «απαράδεκτη».

Τις διακοπές στην Ιταλία του πρώην στελέχους της Ryanair είχε λίγο πριν αποκαλύψει η εφημερίδα The Independent.

«Ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον κλάδο και για να βοηθήσει τη χώρα να ξανανοίξει τα σχολεία με κάθε ασφάλεια, η κυβέρνηση και το υπουργείο μου ιδίως ενθάρρυναν τους πολίτες να περάσουν τις διακοπές τους φέτος στην Ιρλανδία», εξηγεί η υπουργός.

«Αν και η Ιταλία βρίσκεται στην «πράσινη» λίστα μας, κάτι που σημαίνει πως όσοι επιστρέφουν από εκεί δεν χρειάζεται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, η κυβέρνηση κάλεσε τον πληθυσμό να αποφύγει όλα τα μη αναγκαία ταξίδια. Πολλοί συμπολίτες και κάτοικοι ακολούθησαν αυτήν τη σύσταση», συνέχισε η ίδια.

Συνολικά, 1.774 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη νόσο Covid-19 στην Ιρλανδία, ενώ έχουν καταγραφεί 26.995 κρούσματα.