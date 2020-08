Κόσμος

Αυστρία: Αυστηρότερους ελέγχους για κορονοϊό στα σύνορα θέλει ο Κουρτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε ο καγκελάριος της Αυστρίας, εξαπολύοντας σκληρή κριτική στις Υπηρεσίες Υγείας της χώρας του.

Αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα για τους επαναπατριζόμενους, ζητά ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς σε σημερινή συνέντευξη του στην εφημερίδα Oesterreich, τονίζοντας χαρακτηριστικά "εδώ πρέπει να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος και είναι επειγόντως απαραίτητο οι υγειονομικές αρχές να διασφαλίσουν ότι υπάρχει περισσότερος έλεγχος από ό,τι στο παρελθόν".

Ο ίδιος θεωρεί επίσης σκόπιμο τα τεστ για κορονοϊό στους επαναπατριζόμενους να διενεργούνται απευθείας στα σύνορα, ενώ ταυτόχρονα επικρίνει τις υγειονομικές αρχές, αναφέροντας ότι πρέπει να βελτιώσουν το έργο τους.

Τονίζει δε, πως αυτό ισχύει τόσο για την διενέργεια των τεστ, καθώς μεσολαβεί ακόμη πολύς χρόνος μέχρις ότου οι ενδιαφερόμενοι λάβουν τα αποτελέσματα, όσο και για τα μέτρα της καραντίνας τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται πιο γρήγορα.

Όπως και στον υπουργό Υγείας Ρούντολφ 'Ανσομπερ, ανησυχίες προκαλεί και στον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς το γεγονός της τρέχουσας αύξησης των νέων κρουσμάτων κορονοϊού.

"Είχε προβλεφθεί ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων θα αυξανόταν ως αποτέλεσμα των ταξιδιών κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αλλά ναι, ανησυχώ: Τα τρέχοντα στοιχεία είναι ανησυχητικά", αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αυστριακός καγκελάριος στη συνέντευξή του.