Λευκορωσία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Ρωσική βοήθεια δηλώνει ότι του υποσχέθηκε ο Λουκασένκο.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στη Λευκορωσία μπροστά από την έδρα της κρατικής τηλεόρασης, στην πρωτεύουσα Μινσκ, για να απαιτήσουν την «αλήθεια» και να διαδηλώσουν εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Τίμιες εκλογές! Ελευθερία!», φώναζαν όλοι μαζί οι διαδηλωτές, κρατώντας κόκκινες και λευκές σημαίες, τα χρώματα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το στέλεχος της αντιπολίτευσης Μαρία Κολεσνίκοβα, σύμμαχος της αντιπάλου του προέδρου Λουκασένκο Σβετλάνας Τιχανόφσκαγια, έδωσε επίσης το «παρών» στην κινητοποίηση, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας.

«Δεν είναι δύσκολο να πει κανείς την αλήθεια. Όσοι εργάζεστε στην τηλεόραση: πείτε την αλήθεια!», είπε η Κολεσνίκοβα.

Εργαζόμενοι του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

Ένας ηχολήπτης, ο Αλεξέι, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως 500 δημοσιογράφοι ΜΜΕ της Λευκορωσίας υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν να δοθούν εξηγήσεις τίμια σχετικά με την κατάσταση στη χώρα. Άλλοι συγκέντρωσαν υπογραφές για την κήρυξη απεργίας από την προσεχή Δευτέρα.

«Όπως όλος ο κόσμος, ζητάμε ελεύθερες εκλογές, την αποφυλάκιση των ανθρώπων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων», είπε ο Αντρέι Γιαρότσεβιτς, εργαζόμενος στην κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο είπε σήμερα πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν του υποσχέθηκε να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Λευκορωσίας εφόσον χρειαστεί, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Επιπλέον, σύμφωνα με τηλεγραφήματα του Belta, ο Λουκασένκο είπε πως οι εργαζόμενοι στα κρατικά εργοστάσια της Λευκορωσίας θα πρέπει να απολύονται εφόσον συμμετάσχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.