Κοινωνία

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 15χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη της ανήλικης είχαν χαθεί, την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη.



Βρέθηκε, βραδινές ώρες του Σαββάτου, η Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου, 15 ετών. Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Παρασκευής από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Κωνσταντίνα είναι καλά στην υγεία της, όπως γνωστοποίησε "Το Χαμόγελο του Παιδιού".